RAI, Paganini: "Non mancano le offerte per Lozano, il calciatore vuole garanzie sulla continuità. Milik? Era della Juve con Sarri in panchina"

Notizie Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Paganini, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sarà un mercato condizionato dagli scambi e le grandi società andranno in questa direzione. Veretout è il sostituto ideale di Allan. Se Sarri fosse rimasto alla Juventus avrebbe preso Milik, ora dipende dalla cessione di Dzeko che se va alla Juve libera Milik alla Roma. Sono intrecci che hanno una forte percentuale di raggiungimento. Lozano ha sempre detto di voler restare a Napoli per dimostrare, ma vuole delle garanzie di una certa continuità. La visita di Raiola è servita ad avere queste garanzie, ma l’eventuale arrivo di Under fa salire il livello qualitativo dell’attacco, ma Lozano vuol capire se avrà spazio o meno. Le offerte per lui non mancano ed è vero che il Napoli non deve svenderlo”.