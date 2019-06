RAI, Paganini: "James Rodriguez con uno come Ancelotti può tornare ai fasti di un tempo. Se Manolas dovesse arrivare..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“James Rodriguez con uno come Ancelotti può tornare ai fasti di un tempo fin troppo recente.

De Ligt alla Juventus? Il club bianconero deve fare l’investimento forte in difesa, Bonucci e Chiellini hanno superato i trent’anni ed allora serve un centrale per il futuro: nella trattativa potrebbe finirci anche Kean, anche se la Juventus non vorrebbe privarsene.

Inter-Juventus? Ho avuto delle conferme sullo scambio Icardi-Dybala, ma è un discorso complesso: i nerazzurri potrebbero chiudere per Sensi e Barella, e fare un tentativo per Dani Alves.

Se Manolas dovesse arrivare al Napoli, credo che la coppia con Koulibaly sarebbe davvero di livello molto alto: con James Rodriguez i top player sarebbero due, lo stesso Ancelotti ha fatto capire quali tipi di obiettivi si cercheranno.

Mario Rui ed Hysaj? Il portoghese piace a Torino e Milan, sull’albanese c’è l’Atletico Madrid ma bisogna fare attenzione a Sarri e alla Juventus, dato che cederanno Joao Cancelo al Manchester City”