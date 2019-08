RAI, Paganini: "James, Jorge Mendes al lavoro per portarlo a Napoli. Lozano? Starei più attento alla situazione Icardi"

Calciomercato Napoli - Paolo Paganini, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' da un po' che la trattativa James va avanti, ma credo che Mendes stia lavorando nell'ottica di portarlo a Napoli. Sa che si può rilanciare in una piazza così con Ancelotti in panchina. Lozano? E' un altro giocatore che piace tanto a Napoli, ma starei più in campana su ciò che potrà accadere per Icardi. I segnali portano Icardi verso la Juventus, ma non è detto che vada lì. Si parla di uno scambio con Dybala, ma se questa cosa non si concretizzerà il Napoli fa bene a restare vigile".