RAI, Paganini: "Il primo nome per sostituire Milik è quello di Belotti del Torino! Immobile? Difficilmente lascerà la Lazio"

Paolo Paganini, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Mertens è stato a pranzo con De Laurentiis, tutto pare essere andato a buon fine. Tra i big, è quello che può restare ancora in azzurro. Rinnovo Milik? Situazione spinosa, le cose sembrano essersi complicate. Il primo nome per sostituire il polacco è quello di Belotti. Immobile potrebbe essere un sostituto, ma difficilmente si muoverà dalla Lazio in estate".