RAI, Paganini: "Due nomi in lizza per raccogliere l'eredità di Callejon. Mertens? E' molto vicino a sposare il progetto Inter"

Calciomercato Napoli - Paolo Paganini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Mi risulta contatto telefonico tra agente del calciatore e Marotta: ad oggi è più vicino a sposare la causa nerazzurra. Si è andati avanti con rilanci e fasi di stallo. Il napoli non si farà cogliere impreparato perché Giuntoli si sta già attrezzando. Azmoun? La linea seguita dal club è sempre stata questa, ma non credo che il club si fermerà ad un giovane di prospettiva. Lozano vuole dimostrare di poterci stare a Napoli. Callejon? Secondo me verrà sostituito da Boga, ma non escluderei Bonaventura"