Franco Lauro, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Gli azzurri hanno sfiorato l'impresa qualche anno fa, ma il duello con la Juve continua. Si inserisce prepotentemente l'Inter. Sarà un campionato più equilibrato, anche le altre si sono potenziate. Le prime due giornate sono indicative di questo equilibrio. C'è stato il record di gol fatti, questo per dire che i problemi in difesa non li ha solo il Napoli"