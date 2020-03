Rai, Lauro: "Impressionante quello che è accaduto nel calcio: in campo dopo l'allarme pandemia. Ci vorranno almeno 45 giorni per tornare a giocare"

Ultime calcio Napoli - Franco Lauro, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Qualsiasi gesto, in questo momento, può scaldare i cuori: facendo la nostra parte, presto torneremo a vedere il sole. C'è stata una gara a chi andava a fare il peggio: le scene che abbiamo visto del dopo gara del Psg o della gara del Liverpool impressionano. Quello che stava accandendo con i tifosi che festeggiavano come se niente fosse, nelle stesse ore in cui era stato lanciato l'allarme pandemia è incredibile. Tutti avevano pensato che l'allarme fosse limitato solo a pochi paesi. Allenamenti? Ci sono diverse squadre in quarantena, rimanere nel gruppo e sotto un controllo costante può essere di aiuto per seguire le eventuali problematiche. I professionisti potrebbero restare fuori dai rischi. I tempi per tornare a giocare potrebbero essere di 30-45 giorni. Non si può andare in campo dopo pochi giorni. Per il Napoli c'è da giocare il ritorno in Champions con il Barcellona, da consolidare un posto europeo. C'è ancora da giocare".