RAI, Lauro: "Il Napoli ha ritrovato la voglia di festeggiare sotto la Curva a fine gara. Negli occhi di Gattuso, ieri, ho visto..."

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Franco Lauro, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"La corsa per l'Europa, in queste ultime giornate, ha un po' aspettato il Napoli che si è rilanciato battendo la Juve. Quella partita può rappresentare lo spartiacque per un finale di stagione diverso. Le parole di Gattuso di ieri vanno proprio in questa direzione, nei suoi occhi ho visto quella determinazione che vuole trasmettere alla squadra. O la va o la spacca, questo è il momento di provarci perchè se c'è una possibilità bisogna partire da stasera. Dopo l'emergenza difesa ora Gattuso si ritrova con l'emergenza a centrocampo. Avere Demme con la febbre, Zielinski non a top ed altri calciatori a rischio crea qualche problema a Gattuso. Ora deve reinventare il settore nevralgico della squadra. Contro Lazio e Juventus s'è visto quel filtro a centrocampo che mancava da tempo. Arrivano buoni segnali dai recuperi di Koulibaly e di Mertens, quando questi due saranno veramente al top il Napoli ne può soltanto guadagnare. Il Napoli ha ritrovato la serenità, la voglia di festeggiare sotto la Curva e di abbracciarsi quando arriva un goal. Il Napoli non manca di talento, è indiscutibile. Insigne è tornato trascinatore, guida del gruppo e vederlo festeggiare con tutta la squadra è un bene per tutti".