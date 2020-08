Rai - Hysaj può restare in azzurro: Giuntoli pensa a Karbownik per il futuro. Le ultime su Veretout

Ultime calcio Napoli – Ciro Venerato giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

Hysaj

“Hysaj? Il Napoli cerca a sinistra Reguilon, da circa cinque giorni: non ha e non vuole investire 25 milioni per lui. Se i soldi di Koulibaly e Allan verranno utilizzati per altri ruoli, potrebbe arrivare un ragazzino da far crescere a sinistra ed è Karbownik del Legia Varsavia. Così facendo, potrebbe esserci la riconferma di Hysaj. Se Veretout resterà alla Roma lo vedremo. Dopo il nuovo vertice con la nuova società, verranno fatte valutazioni. Il Napoli, comunque, c'è. Dovesse arrivare, Lobotka potrebbe essere visto come mezzala”.