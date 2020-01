RAI, Goria: "Lamentele dei giocatori per i match ravvicinati di Coppa Italia? Andassero a lavorare in miniera!"

Amedeo Goria, giornalista RAI, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"I giocatori di Serie A si sono lamentati del fatto che si giochino i quarti di Coppa Italia a poco tempo dagli ottavi, ma guadagnano 4 milioni di euro...andassero in miniera a lavorare! Non sono questi i problemi. All'estero giocano spessissimo e nessuno si lamenta. Napoli? Conosco bene sia Ancelotti che Gattuso. Ancelotti aveva dei fardelli che appesantivano le rpestazioni e la reattività da allenatore. Gattuso è diverso, sia per quello che può insegnare a livello calcistico che umano. Ha avuto partite subito difficili ed ha pagato il pedaggio. Poi quando metà squadra sa di poter andar via è normale che le cose nun funzionino. Mi auguro che Gattuso riesca a ricostruire la squadra, ma anche il presidente dovrà dare delle dritte importanti per il futuro. Barcellona in Champions? Eliminarlo sarebbe un sogno".