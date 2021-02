Goria: "L'esplosione di Lozano ha compensato l'assenza di Osimhen"

Amedeo Goria, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli gioca a Genoa contro una delle squadre più in forma del campionato. Ballardini è molto bravo. Sa aggiustare le squadre. Conosce benissimo il campionato italiano e studia molto gli avversari. Ha rigenerato Destro, che segna un gol a partita. Il Napoli ha giocatori molto spremuti. Sono mancati Osimhen e Mertens. Per fortuna l'esplosione di Lozano ha compensato l'assenza del nigeriano. Atalanta? Si vorrebbe togliere lo sfizio di vincere un trofeo dopo anni di splendido gioco. Il Napoli in Coppa Italia ha sempre giocato molto bene ed ha sempre fatto bella figura".