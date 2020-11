Ultime Napoli - Riccardo Cucchi, storico radiocronista Rai, è intervenuto a Radio Punto Zero:

Cucchi

"Era molto difficile per noi raccontare Maradona e usare le parole giuste, ha messo a dura prova la nostra capacità lessicale e descrittiva. Era così difficile che ci sentivamo incapaci di usare la parola giusta per descrivere quello che Maradona faceva. Ci ha imposto di cambiare vocabolario, per lui non usavamo le stesse parole usate per gli altri calciatori".