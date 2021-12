RAI, Cappella: "Il Napoli non è riuscito a segnare anche per colpa di un atteggiamento un po’ passivo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della RAI Fabrizio Cappella, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Lo Spezia in diciotto partite solo una volta non ha preso gol, giocando contro il Torino, e ieri il Napoli non è riuscito a segnare anche per colpa di un atteggiamento un po’ passivo, forse Spalletti se l’aspettava diverso quando diceva di portare dietro ciò che di bello era stato fatto a Milano con i rossoneri. Era scontato giocasse Lobotka dal 1’, devo dire che mi ha sorpreso un po’ quello che è successo in corsa: ok la fisicità di Petagna, ma quest’ultimo non escludeva la presenza di Dries Mertens”