Rai - Boga-Napoli, il Sassuolo rivede le pretese: nell'affare possono rientrare quattro azzurri

Ciro Venerto, giornalista Rai:

“Nei colloqui tra Sassuolo e Napoli, ripresi, mi arriva che per Boga si potrebbe scendere a 35mln più bonus: gli azzurri hanno messo a disposizione per contropartite Ounas, Younes, Malcuit e Tutino. Il Napoli è fermo a 25mln e non arriva a 35mln. Poi sull'esterno c'è l'ennesimo contatto con Ramadani per Brekalo del Wolfsburg".