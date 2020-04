Rai, Bizzotto: "Il calcio è uno sport di contatto, aspettiamo l'evolversi del virus. Germania? Sono pronti a ripartire con cautela"

Ultime calcio - Stefano Bizzotto, giornalista Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La chiave di tutto tra Italia e Germania è nei numeri dei decessi: in terra tedesca ci sono solo 3mila decessi, qui 20mila in più. La Germania ha 4 volte di più i posti in rianimazione. Quando all'alba della pandemia arrivavano notizie da Bergamo, siamo stati costretti a scegliere tra giovani e anziani. Rummenigge si è detto pronto a ripartire, con tutte le cautele del caso: dovrebbero ripartire il 9 maggio, forse il 16. Italia? Col calcio non si può scherzare, dobbiamo solo verificare l'andamento della curva e dopo penseremo all'attività sportiva. Il calcio è uno sport di contatto, se solo ci sarà rischio allo 0,... allora dico di no".