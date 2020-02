RAI, Antinelli: "Se Zaniolo non dovesse farcela per il Mondiale, Mancini ripenserà a Politano"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Antinelli, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ora il Napoli, per profondità d'organico, può giocarsi un posto in Europa. Serve poco per mettersi in carreggiata e Gattuso l'ha fatto. Ora i calciatori possono anche ambire ad un posto in Champions, la distanza è colmabile. La gara col Barcellona è proibitiva, ma bisognerà capire che Napoli sarà a fine mese. Se il Napoli dovesse migliorare non sarà una gara facile per il Barça. Politano in nazionale? Adesso parte dietro, ha pagato l'avvio di stagione con l'Inter. Dipenderà dal minutaggio che gli darà Gattuso. Lui è uno che piace molto a Mancini, ma dipenderà anche dal recupero di Zaniolo oltre al minutaggio che avrà col Napoli. Se Zaniolo non dovesse farcela tornerebbe di moda Politano per l'Italia".