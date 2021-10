RAI, Antinelli: "Roma-Napoli, incrocio di destini per Spalletti all'Olimpico! Sulla carta azzurri più forti"

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Antinelli, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non vedo l'ora che arrivi domenica per Roma-Napoli, è la gara più spettacolare di questo nono turno di Serie A. I giallorossi, infatti, non possono più sbagliare dal momento che in caso di mancata vittoria sarebbero tanti i punti persi in questo avvio, troppi per restare agganciato al treno Champions. Dall'altra parte, invece, c'è un incrocio di Spalletti con la Roma: con i capitolini infatti fece il record di dieci vittorie di fila e per migliorarsi dovrà passare necessariamente per una vittoria all'Olimpico. Sulla carta la rosa del Napoli è nettamente più forte, in panchina c'è una qualità impressionante".