RAI, Antinelli: "Le Coppe europee non si possono giocare, mancano le condizioni minime! La UEFA deve farsi sentire, la FIGC deve sollecitare"

Ultimissime Napoli - Alessandro Antinelli, giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Le Coppe europee vanno avanti, l'UEFA è in filo diretto con la Federcalcio. Se il Getafe non vuole giocare rischia di perdere 3-0 a tavolino. Le disposizioni UEFA sono chiare: si deve finire questo turno. La Roma non va a Siviglia? C'era un volo alle 15:30 che è evidentemente cancellato. O Nyon stoppa le competizioni o mette i club in una situazione di disagio che non meritano. Non ci sono più le competizioni minime per giocare, l'idea di finire il turno delle Coppe europee non è fattibile. Oggi la UEFA deve battere un colpo, la Federcalcio deve sollecitare".