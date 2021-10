RAI, Antinelli: "Insigne è il giocatore più tecnico d'Italia, Mancini potrebbe riproporlo falso nove. Napoli? Con quell difesa si vincono i campionati..."

Napoli Calcio - Alessandro Antinelli, giornalsta Rai, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“I numeri del Napoli mi convincono, ma mi convince di più l'aver recuperato gare nelle quali era sotto e vinto di misura. Insigne titolare in Nazionale? Certo che si, è ovvio: il calciatore più importante per noi. Non si può fare a meno del giocatore più tecnico che si ha. L'attacco sarà molto mobile, Bernardeschi e Pellegrini potrebbero giocare, con Lorenzo falso nove. Napoli? Con una difesa così si vincono i campionati. In tutto qiesto, poi, c'è il calcio di Spalletti".