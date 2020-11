RAI, Antinelli: "Gattuso-squadra, volate le bottiglie a Castel Volturno. Roma? Senza Bakayoko sarà difficile"

Alessandro Antinelli, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha detto che il Milan non è stato superiore, ma piano piano ha detto che come ha fatto il Napoli domenica non si va da nessuna parte. Lui sa che certe squadre, per arrivare a vincere, al di là delle figurine dei calciatori, hanno bisogno di altre cose. E' negativo il fatto che diversi calciatori abbiano sbagliato una gara importante col Milan, il Napoli avrebbe dovuto mandare un segnale alle altre e col Milan non è accaduto. Immagino che a Castel Volturno siano volate le bottiglie. Secondo me il fatto che ci sia subito il Rijeka è un vantaggio per il Napoli che deve vincere e giocare bene. Poi contro la Roma sarà un bel problema non avere Bakayoko, i giallorossi arriveranno senza alcuna pressione sulle spalle perchè non è stata costruita per fare una stagione di super vertice. La pressione è tutta sulle spalle del Napoli. La gara col Rijeka può essere un interruttore da riaccendere".