Raffaele Cantone: "Sarri alla Juve? Non mi sento tradito perché non è stata una bandiera del Napoli!"

Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio1. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Sarri allenatore della Juve? Da tempo non credo alle bandiere, non ci trovo nulla di scandaloso, non mi sento affatto tradito. Sono sempre stato un suo grande estimatore ma non credo possa esser considerato una bandiera del Napoli. Certo, sul piano della coerenza qualche problema Sarri potrebbe averlo per le cose che aveva detto sulla Juve, ma questi saranno problemi suoi".