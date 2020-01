Radu, l'agente: "Lo porterò via dal Genoa: sono a Nizza, vedremo cosa accadrà..."

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Oscar Damiani, procuratore:

“Mateta non c’entra niente col Napoli. Lo conosco benissimo ed è un buon giocatore, dal buon fisico, è alto, ma non è uno di quelli che può risolvere i problemi in attacco del Napoli. Mateta può fare qualche gol, e posso anche sbagliare, ma non ce lo vedo a Napoli. Psg su Allan? E’ un giocatore che piace e andrebbe bene col suo dinamismo nel campionato francese. I costi però sono alti e non so se il Psg abbia il budget giusto per prenderlo. Ne ho sentito parlare, ma più di tanto non posso dire. Gattuso ha avuto un inizio difficile a Napoli e le polemiche le conosciamo, non aiutano, al pari delle situazioni contrattuali dei giocatori. Non ha ereditato una buona situazione da Ancelotti, ma con qualche vittoria può tornare il sereno. Perin al posto di Radu? Radu ha fatto il suo dovere, è stato il migliore del Genoa, poi la società ha fatto le sue scelte, ecco perché lo porteremo via. Se deve fare il secondo lo fa altrove. Sono a Nizza in questo momento e la società lo vorrebbe, ma non per 6 mesi, almeno per un anno e mezzo. Radu merita una società che lo stima”.