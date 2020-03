Radio Pico, Purgato a CN24: "Il Verona si è allenato stamattina in vista del Napoli, all'80% non si giocherà! Per Juric si è arrivati al ridicolo"

Luciano Purgato, giornalista di Radio Pico, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 Tv. Ecco quanto dichiarato:

"Secondo me domani sarà proposto lo stop del campionato, dovrebbe prevalere il buon senso. Si fermerà finché la cosa non si risolva in qualche modo. Stamattina il Verona si è ritorvato in vista della gara che dovrebbe esserci venerdì. Al 70-80% non si giocherà a meno che non prevarrà l'aspetto economico. Verona è fuori dalla zona rossa, mancano i turisti ma siamo tutti spaventati. Come ha detto Juric si è arrivati al ridicolo, non c'è più il saluto tra i calciatori e poi magari c'è l'ammucchiata per festeggiare un gol. I microfoni sono lontani uno dall'altro, il giornalista deve stare ad un metro di distanza: siamo al ridicolo".