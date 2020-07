Radio Marte, Gifuni a CN24: "Osimhen si avvicina sempre più al Napoli ma 80mln sono troppi: vi dico la giusta valutazione. Callejon? E' una follia lasciarlo partire"

Ultime calcio Napoli - Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Osimhen

"Giuntoli è in giro da ieri, la sensazione è che Osimhen si sta per chiudere e arriverà la fumata bianca. Il Napoli non ha alternative a Osimhen oltre Immobile. Il cambio di agente ha fatto perdere un po' di tempo in più. Basterà un colloquio con il nuovo agente per chiudere l'operazione. Resta un ottimo calciatore ma un'incognita. Grandi qualità e duttile. Valutare Osimhen 80 mln è un'esagerazione, 60 mln la cifra giusta. Lozano? Ha bisogno di spazi aperti, Gattuso non lo vede tanto nel suo modulo. Oggi sarà in campo, vedremo come se la caverà. Callejon? Farlo andare via è una follia, lo sarebbe anche non rinnovare il contratto a Politano con un biennale".