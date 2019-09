Diego de Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il video degli spogliatoi postato dal Napoli è stato girato ieri alle 15.30. Non sono immagini vecchie fanno sapere dal club. Le immagini sono state girate da un membro dello staff alla presenza della dottoressa Smiraglia. Non a caso nel tweet c'era scritto a 70 ore dalla gara. Lo stesso Napoli fa sapere che se girano nuove immagini vuol dire che hanno accelerato i tempi di lavoro in notatta e questo non può che far piacere"