Questione stadio, Manfredi: "Non siamo contrari alla vendita! Io juventino? Rispondo così ad ADL"

Ultimissime Calcio Napoli - Questione stadio, arrivano dichiarazioni importanti del sindaco Gaetano Manfredi alla proposta d’acquisto di Aurelio De Laurentiis. Intervenuto al CasaCorriere Festival dal Palazzo Reale di Napoli, il primo cittadino si è pronunciato così: "E’ una querelle iniziata con la Jervolino, dunque parliamo di 16 anni fa. Per fare uno stadio servono progetti, risorse e modalità. Quando ci sarà una proposta concreta, con un progetto esecutivo che ci faccia capire cosa si voglia fare, con un piano di investimenti non dei tempi esatti, vedremo, poi dopo si trovano le modalità. Può essere una concessione di lungo termine ma anche un’eventuale vendita. Non è che siamo contrari a quest’ultima formula, ma prima di qualsiasi trasferimento di questo bene dobbiamo essere sicuri di quello che si farà davvero”.

Poi continua: "Ha detto che sono juventino? Difendo gli interessi dei napoletani e penso di farlo molto meglio degli altri. Ha detto che in un anno avrebbe fatto uno stadio più bello del Bernabeu. Per fare tale impianto a Madrid sono stati necessari 900mln e 7 anni. Se lo farà e ci riuscirà in un solo anno e non sette, io sono felice perché sarà un mago delle costruzioni. Quindi vediamo quello che lui propone, io attendo qui".