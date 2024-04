"Questa squadra può allenarla chiunque", ADL ora ha capito quanto valeva Spalletti

Napoli - Le dichiarazioni di De Laurentiis di inizio anno tornano di moda. Il presidente del Napoli disse all'addio di Spalletti 'Questa squadra può allenarla chiunque', come a dire gioca da sola e non dipendiamo da Spalletti. Eppure, visto quello che è accaduto lo scorso anno in confronto a questa stagione pare che De Laurentiis si sia ricreduto e ora ha capito il valore di Spalletti.