Quando tornano Koulibaly a Napoli? Satin annuncia: "Non giocherà con l'Inter, prima di sabato non si vedrà"

Quando torna Koulibaly a Napoli? Il difensore ha vinto la Coppa d'Africa con il Senegal e ora la società e i tifosi azzurri aspettano il suo rientro. Ma arrivano pessime notizie per i tifosi del Napoli sul rientro di Koulibaly con l'annuncio di Satin che sembra sicuro.

Napoli: quando tornano Koulibaly, le parole di Setien

Bruno Satin, ex agente di Koulibaly, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho mandato un messaggio a Kalidou, ancora non mi ha risposto perché avrà ricevuto migliaia di messaggi. Rappresenta molto questa vittoria per tutto il Senegal. Koulibaly loconosciamo, è uno dei più forti al mondo ed è stato il migliore in Coppa d’Africa in coppia con Tapsoba del Burkina Faso. Già gioca nel Bayer Leverkusen, sarebbe una grande coppia con Kalidou. Non mi aspetto Koulibaly prima di venerdì o sabato a Napoli, non può scappare dal Senegal, dai festeggiamenti e dal presidente della Federazione. E’ il più grande trofeo della loro storia. Anche se è un grande professionista, non mi aspetto di vederlo a Napoli per la partita con l'Inter".

