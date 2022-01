Puzone, dallo Scudetto al Napoli al vivere su una panchina: "Ecco come mi sono disintossicato! Con Maradona tante bravate"

Ultime notizie calcio Napoli - Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli, campione d'Italia nella stagione 1986/1987, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera:

"Con la vittoria dello scudetto nella stagione 86/87, in quel Napoli di Maradona, avevo toccato il cielo. Poi c’è stato il declino e quando ho smesso di giocare ho perso la bussola. Ho iniziato a prendere a calci la vita. Mi sono lasciato andare, non ascoltavo nessuno, ho avuto problemi di dipendenza, vivevo su una panchina. Solo grazie ai miei concittadini, alla mia famiglia e ai miei ex compagni di squadra, che mi hanno aiutato veramente, mi sono disintossicato. [...] Gli anni di Maradona sono stati bellissimi. Con Diego abbiamo fatto tante cose importanti e anche tante bravate. Ho organizzato io la famosa partita del fango, qua ad Acerra. Era l’inverno del 1985, la domenica avevamo giocato contro l’Atalanta. C’era questo ragazzino, Luca Quarto, figlio di un nostro tifoso, che aveva una rara patologia alla bocca e che doveva essere operato all’estero. Il padre non aveva i soldi per l’intervento e per il viaggio. Abbiamo organizzato questa partita di beneficenza e abbiamo raccolto 64 milioni. Quando lo proposi a Diego, non ci pensò neanche un attimo. Il presidente Ferlaino non era d’accordo perché noi giocatori non eravamo coperti da assicurazione per partite di questo tipo. Diego sistemo tutto. Pagò di tasca sua 12 milioni per le assicurazioni di tutti noi giocatori del Napoli. Ma non solo, in quel campo che era poco più di un campo di patate, c’era solo fango, Diego ha giocato come se fosse una partita di Coppa dei Campioni".