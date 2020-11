Pulga: "Napoli, con Vecino completeresti il reparto di centrocampo"

Ultime calcio Napoli - Ivo Pulga, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vecino è molto duttile in un centrocampo a tre. In un centrocampo a due farebbe fatica. E’ un giocatore adatto per una squadra che gioca con tre centrocampisti. Sa inserirsi bene in area ed ha anche il vizio del gol. Napoli? E’ una squadra ben formata, che oltre ad avere grande qualità, ha anche determinazione, spirito di sacrificio. Con l’acquisto di Vecino si potrebbe avere l’alternativa per tornare al 4-3-3 in caso di necessità. Con lui si completerebbe il reparto di centrocampo. Per me l’obiettivo principale del Napoli è raggiungere i primi quattro posti. Una volta raggiunto, ci si può porre l’obiettivo di andare oltre e lottare per il vertice".