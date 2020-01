Psg, Tuchel: "Cavani all’Atletico Madrid già a gennaio? Questo non è il Monopoly"

Thomas Tuchel vuole tenersi stretto Edinson Cavani fino a giugno. L’attaccante uruguaiano, in scadenza con il Psg, è un promesso sposo dell’Atletico Madrid, ma l’allenatore dei parigini, intervenuto in conferenza stampa, ha frenato circa una possibile partenza già a gennaio: “Questo non è il Monopoly. Leonardo sa cosa fare per vincere ad alti livelli, dobbiamo salvaguardare la nostra squadra e anticipare le possibile assenze. Vogliamo vincere tutti i titoli possibili e per questo abbiamo bisogno di una grande squadra. Non ci piace cambiare molto le cose durante l’inverno. Icardi e Mbappe sono stati molto bravi insieme, per Edi è stato difficile lottare ma è super professionale ed è un grande giocatore. Non lo abbiamo dimenticato”, ha chiuso Tuchel.