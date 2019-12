PSG, Leonardo: "Gattuso a Napoli continuerà a scrivere la storia del calcio. Sorpreso dell'esonero di Ancelotti"

Ultime calcio Napoli -Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nell'occasione dei sorteggi Champions a Nyon:

"Non so cosa sia successo internamente con Ancelotti, sono stato sorpreso dal suo esonero. Mi fa piacere però che sulla panchina del Napoli sia arrivato Gattuso, è stato un passaggio di eredità divertente e sono convinto che continuerà a scrivere pagine di storia del calcio. Ci tengo a precisare poi che, a differenza di quanto è stato detto spesso, con lui non ho mai avuto alcun problema".