Protti: "Mertens ha una capacità di adattamento incredibile, ha una dote che accomuna tutti i grandi attaccanti"

Ultimissime calcio Napoli – Igor Protti, ex attaccante, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Immobile è uno dei migliori attaccanti in Italia, ha fatto gol sempre in Italia, Ciro ha anche un bel rapprto con Napoli. Sarebbe un acquisto importantissimo ma vorrei sottolineare quello che sta facendo Mertens. Basterebbe dire una cosa: 123 gol. E’ la definizione darwiniana dell’attaccante dal momento che ha una capacità di adattamento incredibile. E’ un centravanti intelligente ed in zona gol ha quel che ha il grande attaccante: non vuole sfondare la porta, basta superare il portiere”.