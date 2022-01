Prof. Galli: "Bisognava fermare il campionato, gli assembramenti allo stadio favoriscono la diffusione del virus"

Il professore Massimo Galli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Sarebbe stato opportuno che il campionato fosse stato fermato per almeno due o tre settimane, ma a quanto ho intuito avrebbe creato dei problemi economici che non lo hanno permesso. Allo stadio è ovvio che si abbia un atteggiamento che aiuta la diffusione del virus. Bata tenere conto che io stesso ho contratto il Covid in una tranquilla cena di otto persone, in cui 6 poi, sono risultati positivi. Bisigna sempre stare molto attenti e vaccinarsi tutti il prima possibile".