Pro Vercelli, il ds su Vergara e Coli Saco: "Arriveranno in alto come Zerbin"

Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli, ha parlato in conferenza stampa facendo un punto sulle trattative del club piemontese alla presentazione degli azzurrini Vergara e Coli Saco, ex Primavera del Napoli:

"Abbiamo preso ragazzi che siamo convinti possano arrivare ad altissimi livelli. Sapete come lavoriamo, gli obiettivi sono sempre quelli di alta classifica. La nostra maglia è una delle più gloriose nel panorama calcistico italiano e può essere un trampolino di lancio per le loro carriere - riporta magicapro.it -. Vergara e Saco arrivano dal Napoli, società con cui abbiamo ottimi rapporti: ho una grande amicizia con il Direttore Giuntoli.

Vergara ha grande qualità e velocità, ha fatto più assist di tutti in primavera: speriamo possa ripercorrere le orme di Zerbin. Saco ha una fisicità e una forza oggettiva, ci darà un grande apporto. Corradini era il capitano della Fiorentina Primavera, ci porta qualità in entrambe le fasi di gioco e ha segnato diversi gol. Per noi sono tre innesti top. L’obiettivo è un campionato di alto livello, cercando sempre di migliorarci".