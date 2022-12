Privitera: "Bereszynski sacrificabile dalla Samp a gennaio, Contini chiuso da Audero"

Matteo Privìtera, collega di SampdoriaNews, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

Bereszinsky e Sabiri si sono messa in mostra ai mondiali e possono essere sacrificabili dalla Sampdoria nel mercati di gennaio. Il polacco potrebbe fare al caso di Spalletti per quello che da in campo. Contini ha fatto discretamente bene ma trova copo spazio visto che Audero è considerato titolare inamovibile. Quagliarella tornerà domani a Genova dopo l'infortunio, C'è il fondo Merlin che ha fatto un'offerta totale di 50 mln per la ricapitalizzazione del club. Staremo a vedere cosa succederà.