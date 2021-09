Preziosi: "Da tifoso spero possa essere l'anno del Napoli. Ho lasciato il Genoa in buone mani, non prenderò la Salernitana"

Serie A - L'ormai ex proprietario del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato a Radio Rai dopo la cessione del club a 777 Partners. Queste le sue parole: "I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro del Genoa è blindato".

Resterà all'interno della società?

"Chi ha comprato il 100% della società ha il diritto di decidere, i proprietari decideranno ma per contratto ho un posto nel Board, il che non vuol dire che avrò potere decisionale. Avrò una delega nelle attività".

Che programma hanno i nuovi proprietari?

"L'era dei presidenti mecenati è finita, adesso i club sono delle vere e proprie aziende. Dovranno fare i conti con le leggi italiane, serviranno stadi di proprietà e i binaci dovranno essere in positivo, cercando di valorizzare il prodotto per poi magari cedere nuovamente".

Perché i fondi non entrano in Lega ma poi entrano nei club?

"In Lega è difficile trovare la quadra, è più semplice nei vari club. Per questo i fondi entrano attraverso porte secondarie".

Adesso sono 8 i club italiani in mani straniere. C'è il rischio che si perda il valore del calcio?

"Il calcio ha la magia di inculcare passione. C'è molto entusiasmo e questo fa bene, non si può pensare solo al business. La passione può indurre i tifosi a fare altro e a portare anche dei vantaggi sotto il profilo economico".

Come mai i tifosi del Genoa l'hanno contestata tanto?

"Ho preso il Genoa in Serie C, ho investito tantissimo salvandola dai dilettanti e ho fatto il massimo. Il calcio è difficile, a volte viene a mancare il supporto dei tifosi perché si aspettano di più di quello che si può fare. Ho fatto degli errori ma anche 15 anni di Serie A. Sono stati fatti degli sforzi, forse avrei potuto fare di più ma magari anche peggio. Ho lasciato il club in mani sicure, non posso piacere a tutti. Spero che chi ci è oggi possa fare meglio".

Ha intenzione di prendere la Salernitana?

"Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no".

Cosa succede con DAZN?

"Non eravamo preparati per un servizio del genere ai telespettatori. È un peccato che Sky sia stato fatto fuori, forniva un grande servizio da anni. DAZN deve investire ancora, spero che si possa accelerare per trovare una soluzione per dare un segnale decente ai telespettatori. La collaborazione tra Sky e DAZN penso che sarebbe stata la cosa migliore".

Potrebbe essere l'anno del Napoli?

"Me lo auguro, sono sempre stato tifoso del Napoli. Sono felice che quest'anno abbia cominciato con sei vittorie. L'entusiasmo, il valore della rosa e l'allenatore possono fare grandi cose. Dico forza Napoli".