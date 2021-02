Porrini: "Atalanta? Napoli troppo sottomesso all'andata, sono perplesso sulla finale..."

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Sergio Porrini, vice commissario tecnico dell'Albania, ha parlato di Atalanta-Napoli:

Porrini

“La cosa fondamentale in un doppio turno è non subire gol nella partita in casa e quindi lo 0-0 è un buon risultato. E' logico che poi la partita d’andata ha detto tantissime cose non positive per il Napolo. E’ la prima volta che vedo un Napoli così sottomesso all’avversario e così impotente nel fare il proprio gioco. Mi sarei aspettato che Di Lorenzo sulla fascia destra quella posizione spingesse di più, a sinistra sicuramente, per caratteristiche, non poteva farlo Hysaj: mi ha lasciato molto perplesso”.