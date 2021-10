Ponciroli: "Sarri vive di rendita, è nel calcio da 20 anni ma ha fatto bene solo con Empoli e Napoli"

Napoli Calcio - Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, è intervenuto su TMW Radio durante l'editoriale del venerdì.

Lazio-Inter sarà un banco di prova per Sarri e Inzaghi: chi ha fatto meglio per ora? E chi sceglieresti tra i due per la tua panchina?

"Indubbiamente Inzaghi. Per l'Inter perdere gente come Hakimi e Lautaro è stato pesante e la squadra gioca meglio, è più funzionale al palato dei tifosi di San Siro. Se sarà anche efficace come Conte vedremo. Di Sarri alla Lazio non ho visto nulla, non ha lasciato la propria impronta. Per fortuna ha vinto il derby. Tra i due non ho dubbi, prendo Inzaghi".

Sarri è vittima del Sarrismo?