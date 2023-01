Ponciroli: "Plusvalenze? La sensazione è che bisogna attaccare per forza solo la Juve"

Intervenuto all’interno de “L’Editoriale”, Fabrizio Ponciroli ha fatto il punto in merito alla nostra Serie A. Queste le sue parole:

Cosa ne pensi del -15 della Juventus?

“Pensavo fosse uno scherzo, mi sembrava tutto troppo rapido. La FIGC solitamente ci mette tanto a prendere le decisioni, qui è stata veloce. Tra l’altro sorprende che si era arrivati ad una richiesta di -9 per poi vedere la maxi-stangata di -15. Sto cominciando a pensare che i problemi della Juventus siano solo all’inizio, e chi ha il coltello dalla parte del manico ha voglia di pulire il calcio, ma andando a punire solo la squadra bianconera. Ma questa cosa mi lascia perplesso perché la Juve sembra il mostro della situazione. Plusvalenze? Non è definibile oggettivamente il valore di un calciatore, scarso o forte che sia. Sta di fatto che sono preoccupato, non dico che la Juventus non abbia colpe, ma la sensazione è che si debba attaccare per forza solo la Juventus, non vorrei che per questo possano arrivare sanzioni più gravi. Se poi la Juventus dovesse addirittura vedere il suo futuro in Serie B, questo sarebbe un colpo anche per il nostro campionato perché poi dovrebbe passare molto tempo per ritrovare il giusto equilibrio, perderebbe di credibilità”.

