Polonia, Boniek esalta Zielinski: "Non ha imparato a giocare a calcio in tre giorni, a Varsavia è stato fenomenale! Ecco in che ruolo lo preferisco"

Zbigniew Boniek, presidente della Federazione polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a przegladsportowy.pl. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Le Nazionali raggiungono un risultato basandosi sull'attaccamento ai colori, l'ambizione, la responsabilità, la saggezza tattica, la disposizione. Un mix di giocatori con diversi livelli di abilità deve incontrarsi un giorno nello stesso punto e centrare un obiettivo. Dopotutto, ZieliÅski non ha imparato a giocare a calcio in tre giorni, e a Varsavia ha giocato in modo fenomenale. Sembra migliore in mezzo al campo, ma non da ala classica".