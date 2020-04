Regione Campania, De Luca: "Poliziotto ucciso? Vicini a chi lavora per la nostra sicurezza"

Notizie Napoli - Poliziotto ucciso Napoli. Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha espresso via Facebook il suo cordoglio per la scomparsa del poliziotto nel tentativo di sventare una rapina. Il poliziotto ucciso a Napoli nelle ultime ore stava sventando una rapina.

Poliziotto ucciso a Napoli - Queste le parole del Governatore De Luca della Regione Campania:

"Ci addolora profondamente la morte dell’agente scelto di Polizia, il trentasettenne Pasquale Apicella, deceduto questa a notte a Napoli, mentre cercava di sventare una rapina. Siamo vicini al corpo della Polizia e a tutte le forze dell’ordine che lavorano per la nostra sicurezza e, in queste settimane, contribuiscono in maniera determinante a garantire l’applicazione delle misure a tutela della salute pubblica. Il nostro cordoglio alla famiglia, alla moglie e ai due figli di Apicella, un servitore dello Stato. L'augurio di una pronta guarigione per l'altro agente rimasto ferito".