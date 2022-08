Politano: "Napoli da sesto posto? Puntiamo alla Champions! Speriamo che Kim giochi come balla, Osimhen non pensi a chi gli sta intorno"

Notizie Napoli. Quest'oggi Matteo Politano ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima dell'allenamento a Castel di Sangro al quale l'attaccante azzurro non ha partecipato, essendo ancora alle prese con un infortunio.

Il calciatore ha parlato del Napoli che verrà e queste sono le sue dichiarazioni in vista della partita amichevole di domani contro l'Espanyol: "Purtroppo tornano i compagni in campo perché io non dovrei farcela, però sicuramente è un buon test per mettere altri minuti nelle gambe. In questo ritiro abbiamo fatto tante amichevoli di buon livello, c'è ancora da crescere, il campionato si avvicina e penso ci sia ancora da lavorare, soprattutto per i nuovi calciatori che sono arrivati da poco e non hanno avuto tanto tempo per lavorare, mentre noi che siamo qui già da un po' siamo un po' più pronti".

Intervista a Matteo Politano

Politano

Un confronto con il Napoli della passata stagione: "Penso sia un Napoli simile a quello dell'anno scorso. Magari con giocatori diversi, però i concetti sono sempre gli stessi. Secondo me sarà un Napoli competitivo, che farà il suo gioco e punterà sempre in alto. Sono andati via tanti leader, ma qualcun altro prenderà il loro posto. Giocatori di grande esperienza come Mario Rui, Di Lorenzo, Zielinski, Osimhen".

Obiettivi per la prossima stagione: "Ho sentito tante voci che danno il Napoli quinto o sesto in campionato, questo sarà da vedere! Il nostro obiettivo è riconfermare almeno la Champions. Io spero di far meglio dell'anno scorso a livello di numeri, di gol e di assist. Sto cercando di lavorare per arrivare al meglio alla prima giornata".

Politano su Lozano

Cosa ruberebbe Politano ad Hirving Lozano? "Sicuramente al Chucky prenderei il senso del gol, è uno che si fa sempre trovare al momento giusto per fare gol. A me piace tantissimo come calciatore, anche se siamo due giocatori diversi. Io tendo ad andare più dentro al campo a giocare, lui punta più la fascia. Siamo due giocatori forti e il mister sceglierà chi vedrà meglio".

Politano su Osimhen

Il parere di Politano su Victor Osimhen: "Osimhen deve stare sereno, deve pensare a fare bene in campo e lasciare in pace tutto il contesto che lo circonda, perché per noi è un punto di riferimento e deve diventare il nostro leader, sia in campo che fuori".

Politano su Di Lorenzo

Un commento su Giovanni Di Lorenzo, nuovo capitano del Napoli: "Giovanni è un capitano silenzioso, ma basta che lo guardi in campo e gli vai dietro. È un ragazzo che dà sempre il massimo in allenamento, non sbaglia mai niente e per me è perfetto come capitano".

Politano su Kim Min-Jae

Infine, una battuta sul nuovo difensore coreano Kim Min-Jae: "Kim quando è arrivato si è dimostrato un grandissimo ballerino, ora lo aspettiamo in campo. Sicuramente fuori dal campo è spettacolare, speriamo lo sia anche in campo!"