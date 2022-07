Politano, l'agente: "Abbiamo incontrato Spalletti, non ha fiducia: come se si stesse togliendo un pensiero. Matteo non ha chiesto titolarità, l'allenatore ha sbagliato!"

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti non ha più fiducia in Matteo. Quando siamo andati a fine stagione, abbiamo avuto la sensazione che l'allenatore non provava a tenerlo dimostrando fiducia, ma dicendo che avrebbe parlato col presidente, come se si stesse togliendo un pensiero. Una sensazione, una netta mancanza di fiducia. Valencia? Deve cedere alcuni calciatori per poter comprare. C'è tempo e anche il Napoli deve vendere prima di comprare. Non mi è piaciuta la conferenza di Spalletti, è entrato in polemica: non ha mai chiesto la titolarità. Il calcio è sport meritocratico, il problema non l'ha creato Matteo da solo ma dopo un confronto con Spalletti. Se Politano deve cominciare il suo campionato col Napoli, deve farlo sgombro e senza problemi con l'allenatore. Arrivo Dybala? Sciocchezze".