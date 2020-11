Politano: "Giorno triste, non era facile... Ora dobbiamo portare a casa un trofeo per dedicarlo a Diego!"

Ultime notizie calcio Napoli - Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Rijeka di Europa League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il gol è stato importante, era un giorno triste e non era facile entrare in campo con la testa giusta. Siamo stati bravi a sbloccare la partita ed a gestirla. Dobbiamo migliorare nel fraseggio per non perdere palle banali, abbiamo rischiato di prendere contropiedi banali. Soprattutto domenica, contro una squadra molto forte come la Roma. Siamo sulla strada giusta in Europa League ma domenica ci aspetta una partita molto difficile, sarà molto bella. Nel girone ci sarà giovedì un'altra finale. Come affrontare questo momento? Dobbiamo portare a casa un trofeo per dedicarlo a Diego".