Politano a Dazn: "Speravo di giocare e segnare di più! Prossima stagione? Chi partirà sarà sostituito"

Notizie Napoli calcio. Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Spezia-Napoli, ultima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Le parole di Politano a Dazn prima di Spezia-Napoli:

"E' stata una stagione positivva per me. Ho giocato abbastanza, ma magari speravo di giocare ancora di più e sicuramente segnare qualche gol in più. Perderemo qualche giocatore importante ma ne arriveranno sicuramente altri, il mercato è lungo e può succedere di tutto"