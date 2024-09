Ricordate Edu Vargas? Oggi 34enne in forza all’Atlético MG nel campionato brasiliano, continua ad essere un punto di riferimento per la nazionale cilena. E in queste ore è stato anche protagonista di una grandissima polemica in Sudamerica.

Il portiere si rompe il tendine d'Achille, Edu Vargas segna a porta vuota

Nel match contro il Bolivia per le qualificazioni al mondiale, infatti, l’ex Napoli ha segnato col portiere a terra gravemente infortunatosi. Successivamente si è rivelata una rottura del vendiche d’Achille.