Platini: "Inventato un trucco per non farmi diventare presidente FIFA"

Intervistato da Europe 1, Michel Platini torna a parlare del FIFA-gate:

"Non ho fatto niente di male" si è difeso l'ex presidente della UEFA, che continua: "L'obiettivo era licenziarmi. La Svizzera mi ha licenziato. I pubblici ministeri mi hanno licenziato. Hanno inventato un trucco perché non fossi presidente della FIFA, e questo è quanto. Quando vieni trattato come un truffatore, corrotto, riciclatore di denaro è terribile. Non sai cosa ti sta succedendo, prendi tutto in faccia. Combatto ancora e alla fine vincerò".