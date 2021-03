Pjaca e Pasalic, l'agente: "Il Napoli aveva preso Marko bruciando la concorrenza, ma il ragazzo non era convinto. Su Mario e gli azzurri..." [ESCLUSIVA]

Serie A - Marko Naletilic, intermediario di mercato ed ex agente dell’allenatore del Verona Ivan Juric, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Pjaca? Giuntoli fece di tutto per prenderlo, era l'obiettivo numero uno poi prese Rog: avrebbe voluto entrambi dalla Dinamo Zagabria. L'affare era chiuso tra club, ma il calciatore fece altre scelte perchè poco convinto. Giuntoli fu il primo a scoprirlo, è uno dei migliori in circolazione. Pasalic? Mai parlato con il Napoli"