Ultimissime calcio Napoli - Bruno Pizzul è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Porte chiuse la decisione più giusta. Il problema principale è quella della salute pubblica, il resto va subordinato a quest'emergenza. Bisogna fare di tutto per bloccare questa pandemia".